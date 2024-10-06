"Реал" продлил контракт с травмировавшим колено Карвахалем

Испанский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с защитником команды Даниэлем Карвахалем, который рассчитан на срок до конца июня 2026 года.

Испанский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с защитником команды Даниэлем Карвахалем, который рассчитан на срок до конца июня 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Карвахаль травмировал крестообразную связку колена в компенсированное время второго тайма матча девятого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:0). Защитник покинул поле на носилках.

32-летний футболист выступает за "Реал" с 2013 года. Вместе с испанским клубом защитник шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и суперкубке страны.

В составе сборной Испании защитник провел 51 матч, в которых забил один гол и сделал семь результативных передач. Вместе с национальной сборной Карвахаль стал победителем прошедшего в Германии чемпионата Европы (2024), в 2023 году он выиграл Лигу наций.