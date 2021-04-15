"Реал" обновил рекорд Лиги чемпионов

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" сыграл вничью с мадридским "Реалом"

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" сыграл вничью с мадридским "Реалом".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0.

"Королевский клуб" в 14-й раз выступит в полуфинале Лиги чемпионов, что является лучшим показателем в истории турнира. Ближайшие преследователи в лице "Барселоны" и "Баварии" играли в полуфинале Лиги чемпионов 12 раз.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" — "Реал", которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. В другом четвертьфинале дортмундская "Боруссия" проиграла "Манчестер Сити" (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

Ранее в полуфинал турнира вышли ПСЖ и "Челси".