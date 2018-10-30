"Реал" объявил о расторжении контракта с Лопетеги

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги, сообщается на официальном сайте клуба.

Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 30 октября.

Накануне, 28 октября, «Реал» потерпел разгромное поражение в «класико» с «Барселоной» (1:5). Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Сине-гранатовые в свою очередь лидируют в чемпионате.

Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах.