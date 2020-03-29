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“Реал” не планирует снижать зарплаты игрокам

​“Реал” не планирует снижать зарплаты игрокам

Руководство мадридского "Реала" не собирается уменьшать зарплаты игрокам и персоналу клуба из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает издание Сuatro.

В клубе уверены, что им по силам выйти из непростой экономической ситуации без финансовых потерь.

Напомним, что 27 марта "Барселона" на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса. Клуб сократит рабочий день для всех сотрудников и пропорционально сократит их заработную плату. Спортивные объекты "Барселоны" на время эпидемии перейдут в ведение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии.

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