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    "Реал Мадрид" в 13-й раз выиграл Лигу чемпионов

    Реал выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в 13-й раз в истории

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" одержал победу над английским "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Как передает Report, встреча, которая прошла в Киеве, на стадионе "Олимпийский" завершилась со счётом 3:1. 

    Команды ушли в перерыв нулевой ничьей, однако с потерями. Лидер английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах получил повреждение плеча на 28-й минуте после контакта с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом.  Салах вернулся в игру, но буквально через две минуты попросил замену и покинул поле в слезах.

     В составе же "Реала" защитник Дани Карвахаль на 37-й минуте получил травму и был заменен Начой. 

    Автором первого гола в матче на 51-й минуте стал форвард "Реала" Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса. 

    Уже спустя четыре минуты "Ливерпуль" ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового. 

    На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бэйл забивает феноменальный гол в ворота "Ливерпуля", пробив в падении через себя. 

    На 83-й минуте Бэйл дальним ударом вновь поразил ворота "Ливерпуля".

    Таким образом, "Реал" выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в 13-й раз в истории.

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