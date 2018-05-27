"Реал Мадрид" в 13-й раз выиграл Лигу чемпионов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" одержал победу над английским "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Как передает Report, встреча, которая прошла в Киеве, на стадионе "Олимпийский" завершилась со счётом 3:1.

Команды ушли в перерыв нулевой ничьей, однако с потерями. Лидер английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах получил повреждение плеча на 28-й минуте после контакта с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом. Салах вернулся в игру, но буквально через две минуты попросил замену и покинул поле в слезах.

В составе же "Реала" защитник Дани Карвахаль на 37-й минуте получил травму и был заменен Начой.

Автором первого гола в матче на 51-й минуте стал форвард "Реала" Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса.

Уже спустя четыре минуты "Ливерпуль" ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.

На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бэйл забивает феноменальный гол в ворота "Ливерпуля", пробив в падении через себя.

На 83-й минуте Бэйл дальним ударом вновь поразил ворота "Ливерпуля".

Таким образом, "Реал" выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в 13-й раз в истории.