"Реал Мадрид" продлил контракт с Тони Кроосом

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" продлил контракт с футболистом Тони Кроосом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба, согласно новому контракту, Кроос будет выступать в Ла Лиге до 30 июня 2022 года. По условиям предыдущего контракта, Кроос должен был оставаться в "Реал Мадриде" до 2020 года.

Церемония заключения нового контракта с 26-летним футболистом прошла сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где команда проводила домашние игры.

Отметим, что летом 2014 года в обмен на 30 млн. евро был осуществлен трансфер Крооса из клуба "Бавария" (Германия).