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"Реал Мадрид" обсудил возвращение Роналду

"Реал Мадрид" обсудил возвращение Роналду Контракт Криштиану Роналду с "Ювентусом" завершится летом 2022 года
Футбол
12 марта 2021 г. 12:08
Реал Мадрид обсудил возвращение Роналду

Звездный игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду летом может вернуться в "Реал Мадрид".

Как передает Report со ссылкой на официальный профиль El Chiringuito TV в Twitter, агент 36-летнего нападающего Жорже Мендеш обсудил эту возможность с руководством мадридского представителя.

Подробности переговоров не раскрываются.

Контракт Криштиану Роналду с "Ювентусом" завершится летом 2022 года. Зарплата португальца составляет 31 млн евро. В 2018 году форвард перешел в туринский клуб из клуба "Реал Мадрид" за 117 млн евро.

Ранее писали, что Роналду может играть в клубе "Интер Майями" принадлежащем Дэвиду Бэкхему.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" Ronaldunun qayıdışını müzakirə etdi

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