"Реал" интересуется Кавани

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «ПСЖ» и национальной команды Уругвая Эдинсона Кавани.

Как сообщает Report, Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 31-летний форвард забил 8 голов и отдал результативную передачу в 8 матчах.

Интерес к Эдинсону также проявляет «Наполи», цвета которого уругваец защищал с 2010 по 2013 год.

Напомним, что ранее стало известно, что "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов.