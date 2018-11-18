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    "Реал" интересуется Кавани

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «ПСЖ» и национальной команды Уругвая Эдинсона Кавани.

    Как сообщает Report, Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 31-летний форвард забил 8 голов и отдал результативную передачу в 8 матчах.

    Интерес к Эдинсону также проявляет «Наполи», цвета которого уругваец защищал с 2010 по 2013 год.

    Напомним, что ранее стало известно, что "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов.

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