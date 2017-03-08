"Реал" и "Бавария" вышли в 1/4 Лиги чемпионов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как передает Report, они стали первыми командами, которые вышли в 1/4.

Испанцы обыграли в Италии местный клуб "Наполи" - со счетом 3:1. Несмотря на то, что итальянцы первыми открыли счет - уже на 24-ой минуте матча, испанцы смогли переломить ход игры в свою пользу и завершить игру с победным счетом.

В свою очередь, немецкие футболисты победили английский "Арсенал". Как и в случае с игрой "Реал" - "Наполи", игроки "Баварии" пропустили первый мяч, но затем забили в ворота англичан целых пять мячей.

Еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов определятся в среду, 8 марта.