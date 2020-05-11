​"Реал" готов продать Бэйла "Ньюкаслу" за очень дешевую цену

Испанский футбольный клуб "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла английскому "Ньюкаслу" за 20 млн. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 30-летний Бэйл хочет остаться в команде, чтобы не терять деньги, которые он зарабатывает по действующему до 2022 года контракту, являясь самым высокооплачиваемым игроком "Реала". В то же время в испанском клубе планируют разгрузить платежную ведомость, поэтому готовы продать форварда существенно дешевле его трансферной стоимости, по данным портала Transfermarkt, она составляет 32 млн. евро. В "Ньюкасле" рассматривают возможность приобрести несколько футболистов с большой зарплатой, одной из целей стал Бэйл. Ранее сообщалось, что владелец английского клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов (370 млн евро).

Напомним, что Бэйл за 101 евро млн был куплен "Реалом" у английского "Тоттенхэма" в 2013 году. Он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне валлийский нападающий провел 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.