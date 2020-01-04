​«Реал» близок к покупке 17-летнего бразильца Рейньера

Полузащитник «Фламенго» Рейньер может перейти в «Реал».

Как передает Report, об этом сообщает в своём “твиттере” El Chiringuito.

Согласно информации источника, стороны близки к завершению сделки по переходу 17-летнего хавбека в мадридский клуб. Выступать бразилец будет за вторую команду «сливочных».

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. После 18 туров в активе «сливочных» 37 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 2 очка.