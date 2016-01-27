 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Разгорелся очередной скандал в итальянском футболе

    Финансовая полиция начала расследования в отношении 35 команд и 17 футболистов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Финансовая полиция Италии начала расследования в отношении футболистов команд серии А и В. 

    Как сообщает Report, расследование связано с уклонением от уплаты налогов и фальсификацией документов. 

    Отмечается, что в общей сложности под подозрение попали 64 человека, главный менеджер "Милана" Адриано Галлиани, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, а также президент "Лацио" Клаудио Лотито, бывший директор "Ювентуса" Жан Клод Блан, экс-футболист "Наполи" Эсекьель Лавесси, экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо и известный агент Алессандро Моджи. В целом указываются имена 17 футболистов и 35 команд. 

    В рамках расследования дела итальянская полиция заблокировала активы на сумму 12 млн. евро. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi