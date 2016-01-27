Разгорелся очередной скандал в итальянском футболе

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Финансовая полиция Италии начала расследования в отношении футболистов команд серии А и В.

Как сообщает Report, расследование связано с уклонением от уплаты налогов и фальсификацией документов.

Отмечается, что в общей сложности под подозрение попали 64 человека, главный менеджер "Милана" Адриано Галлиани, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, а также президент "Лацио" Клаудио Лотито, бывший директор "Ювентуса" Жан Клод Блан, экс-футболист "Наполи" Эсекьель Лавесси, экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо и известный агент Алессандро Моджи. В целом указываются имена 17 футболистов и 35 команд.

В рамках расследования дела итальянская полиция заблокировала активы на сумму 12 млн. евро.