Райан Гиггз: Игра с Азербайджаном не будет легкой

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"Я рад быть в Баку. Я верю, что мы хорошо проведем здесь время".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Уэльса сказал на пресс-конференции в Баку до начала игры против сборной Азербайджана в рамках отборочного тура к Евро-2020.

46-летний специалист сообщил, что состояние Гарета Бейла нормальное. Он подчеркнул крайнюю важность завтрашней встречи: "Желаю успехов обеим командам. Мы постараемся победить".

Главный тренер напомнил, что состояние пострадавшего от микротравмы Джеймса Лоуренса хорошее:

"На игре важны правила дисциплины. Первые дни были сложными для тренировок. Не было достаточно времени на тренировки. Игра с Азербайджаном не будет легкой. Мы знаем, что этот соперник отвоевал очко у Хорватии. Мы постараемся победить. Мы можем столкнуться с проблемами, но попытаемся победить".

Гиггз напомнил, что некогда в качестве футболиста играл против сборной Азербайджана: "Тогда я играл как футболист, сейчас я главный тренер. Но быть соперником в качестве главного тренера сложнее".