Распространилось последнее сообщение Марадоны

Появилось последнее голосовое сообщение легендарного футболиста Диего Марадоны.

Появилось последнее голосовое сообщение легендарного футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Football İtalia, нападающий до своей смерти послал голосовое сообщение любовнику своей бывшей жены Вероники Охеды Марио Бодри.

Футболист попросил Бодри хорошо смотреть за Охедой и их семилетним сыном Диего Фернандо: "Привет, Марио. Это Диего. Может, ты не поверишь моим словам, но я вижу, что Вероника хорошая женщина. Она сказала мне, что вы живете вместе. Ухаживай за ней и моим незаменимым ангелом Диего. У меня много сыновей, но от последних седых волос меня спасет Фернандо".

Отметим, что Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечной недостаточности.