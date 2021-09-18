Раскрыта зарплата Лионеля Месси в ПСЖ

Французское издание L'Equipe раскрыло заработную плату аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

Французское издание L'Equipe раскрыло заработную плату аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, согласно контракту Месси в первый год заработает 30 млн евро. В следующие два года зарплата Месси увеличится на 10 млн евро благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в ПСЖ и во втором, и в третьем сезонах.

Напомним, 10 августа Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.