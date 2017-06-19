Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Рашад Садыхов попал в список футболистов, сыгравших наибольшее число матчей в квалификационном раунде еврокубков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, 35-летний капитан занял место в "пятерке" футболистов, сыгравших наибольшее число матчей за историю квалификационных этапов Кубка обладателей кубков, Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Р.Садыхов добился этого своими выступлениями в клубах "Нефтчи", "Карабах" и турецком "Кайсериспор".

Список возглавляет сербский футболист Саша Илич, который имеет в активе 69 игр ("Партизан", "Галатасарай", "Зальцбург"). Второе место занимает сыгравший 57 матчей Костас Хараламбидес из Кипра (АПОЭЛ, "Панатинаикос", АЕК Ларнака). Следующие два места делят вышедший на поле 55 раз белорусский футболист Виталий Родионов (БАТЭ) и Р.Садыхов.

"Пятерку" замыкает шведский футболист Стефан Исидзаки (АИК, "Эльфсборг", "Волеренга").