Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародован стартовый состав для предстоящего первого матча "плей-офф" Лиги чемпионов между командами "Карабах" и "Копенгаген" (Дания).

Как сообщает Report, в составе владельцев поля Рашад Садыгов не был включен в стартовый состав. Проходящему после полученной травмы реабилитацию Р.Садыгову придется довольствоваться местом на скамье для запасных игроков.

"Карабах": 13. Ибрагим Шехич, - 5. Максим Медведев (кап.), 25. Анси Аголли, 52. Якуб Жезничак, 55. Бадави Гусейнов - 2. Гара Гараев, 8. Мичел, 20. Ричард Алмейда - 11. Махир Мадатов, 17. Дональд Герье, 9. Дино Ндлову.

"Копенгаген": 25. Робин Олсен - 3. Пьер Бенгтссон, 20. Николай Бойлесен, 22. Петер Анкерсен, 27. Михаэль Люфтнер, 6. Уильям Квист (кап.), 7. Бенжамин Вербич, 8. Урош Матич, 24. Юссеф Туту, 9. Федерико Сантандер, 11. Андрия Павлович.

Отметим, что матч начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.