Рашад Садыгов: Самое главное заключается в трех очках

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "В действительности 1:0 - скользкий счет. Но, если брать в целом, превосходство было на нашей стороне".

Об этом в интервью Report сказал футболист национальной команды Азербайджана Рашад Садыгов после победы над Сан- Марино со счетом 1:0 в отборочном турнире ЧМ 2018 года.

Сказав, что в течение 90 минут превосходство было за ними, капитан команды признался, что они упустили хорошие комбинации, которые завершились бы голом.

"В некоторых случаях сопернику было очень трудно пробить нашу оборону. После того, как Сан-Марино остался в меньшинстве, ситуация для нас облегчилась и мы показали хорошую игру. У нас были прекрасные возможности для гола, однако мы не смогли воспользоваться этим".

По мнению 34-летнего футболиста, вне зависимости от счета, главное заключается в трех очках: "Эта победа необходима для более уверенного участия в последующих играх. Многих может интересовать вопрос почему существует давление? Однако в играх против команд подобного типа давления встречаются чаще. Так как на этой игре обязательно нужно было одержать победу".