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    Рашад Садыгов прошел стажировку в лагере английского клуба "Манчестер Сити"

    Он следил за матчем Манчестер Сити - Тоттенхэм

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу U21 Рашад Садыгов в рамках очередного этапа тренерского курса категории УЕФА PRO прошел двухдневную стажировку в лагере английского клуба "Манчестер Сити".

    Как сообщили Report, за это время капитан "Карабаха" не только ознакомился со структурой команды, но и понаблюдал за тренировками и матчем команды против "Тоттенхэма" в XVIII туре английской Премьер-лиги.

    Отметим, что среди наблюдавших за матчем были также бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель и тренер по вратарям сборной Бразилии Клаудио Таффарел.

    До "Манчестер Сити", Садыгов прошел стажировку в лагере итальянской "Ромы". 

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