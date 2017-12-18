Рашад Садыгов прошел стажировку в лагере английского клуба "Манчестер Сити"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу U21 Рашад Садыгов в рамках очередного этапа тренерского курса категории УЕФА PRO прошел двухдневную стажировку в лагере английского клуба "Манчестер Сити".

Как сообщили Report, за это время капитан "Карабаха" не только ознакомился со структурой команды, но и понаблюдал за тренировками и матчем команды против "Тоттенхэма" в XVIII туре английской Премьер-лиги.

Отметим, что среди наблюдавших за матчем были также бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель и тренер по вратарям сборной Бразилии Клаудио Таффарел.

До "Манчестер Сити", Садыгов прошел стажировку в лагере итальянской "Ромы".