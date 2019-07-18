Рашад Садыхов: "Первый гол удался вовремя"

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"После первого матча мы ожидали сегодня такой сценарий. Не припоминаю, чтобы наша игра была столь яркой на первом отборочном этапе".

Как передаёт Report, об этом заявил капитан азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Рашад Садыхов после победы со счётом 2:0 в ответном матче с албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Тридцативосьмилетний защитник заявил, что команда сыграла терпеливо, благодаря чему и победила.

"Во второй тайме пришлось увеличить темп. Соперник очень хорошо оборонялся. После перерыва наша игра стала лучше, и мы одержали победу. Первый гол удался вовремя. Если бы забили позже, возможно, началось бы волнение. Главный тренер в перерыве поручил не торопиться, не волноваться, потому что можем забить и на 90-й минуте, и в дополненное время, и не стоит обращать внимание на счёт", - отметил Р.Садыхов.

По его словам, команда была готова к возможному голу противника.

"Если у соперника был 1 шанс, то у нас было дополнительно 4-5 голевых моментов. Если готовится к различным ситуациям, нельзя знать наверняка, что произойдёт, а что нет. Быть может, если бы противник сравнял счёт, это стало решающим моментом", - подчеркнул капитан.