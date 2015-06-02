​Рамин Мусаев: Идея о встрече ветеранов футбола принадлежала президенту АФФА

Габала. 2 июня. REPORT.AZ/ "Нас интересовал не столько результат игры, сколько то, чтобы игра состоялась. Это была историческая игра, и мы как бы вернулись к событиям 19-летней давности".

Как сообщает Report, об этом после сегодняшней встречи ветеранов футбола клубов "Карабах" и "Нефтчи" заявил президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

По его словам, повторение игры "Нефтчи" и "Карабаха", участие на игре футболистов тех лет вызывает чувство радости.

Р.Мусаев добавил, что эта встреча была организована в знак уважения к ветеранам футбола: "Эта идея принадлежала президенту АФФА Ровнагу Абдуллаеву. В связи с данной встречей у нас есть сюрприз и на завтра. Когда смотрел на игру некоторых футболистов, я даже прослезился. Я ждал игру с множеством голов. Однако остался недоволен судьей. Отставку судье! (смеется)".