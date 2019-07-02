Рамиль Шейдаев заключил контракт с московским клубом

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о подписании форварда "Крыльев Советов" Рамиля Шейдаева.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Твиттер, контракт с 23-летним нападающим подписан на год.

В прошедшем сезоне Рамиль выступал за самарские "Крылья Советов", контракт с которыми у него закончился.

На счету футболиста 4 забитых мяча и 1 результативная передача.

Отметим, что в последнем сезоне "Динамо" занял 12-е место с 33 очками.