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Рафаэль Варан хочет покинуть "Реал Мадрид"

Рафаэль Варан хочет покинуть "Реал Мадрид" Варан выступает за "Реал" с 2011 года
Футбол
23 января 2021 г. 10:38
Рафаэль Варан хочет покинуть Реал Мадрид

Защитник "Реал Мадрида" Рафаэль Варан может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, 28-летний француз принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Контракт французского игрока с королевским клубом истекает в июле 2022 года. Если Варан перейдет в другую команду этим летом, он может принести дополнительный доход столичному клубу.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне он провел 24 матча и не отметился результативными действиями.

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Версия на английском языке World champion wants to quit Real Madrid
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionu "Real Madrid"dən ayrılır

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