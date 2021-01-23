Рафаэль Варан хочет покинуть "Реал Мадрид"

Варан выступает за "Реал" с 2011 года

Защитник "Реал Мадрида" Рафаэль Варан может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, 28-летний француз принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Контракт французского игрока с королевским клубом истекает в июле 2022 года. Если Варан перейдет в другую команду этим летом, он может принести дополнительный доход столичному клубу.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне он провел 24 матча и не отметился результативными действиями.