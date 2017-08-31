Пять новых клубов обратились в ПФЛ для участия в I дивизионе Азербайджана

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Пять новых клубов обратились в профессиональную футбольную лигу для участия в I дивизионе Азербайджана в сезоне 2017/2018.

Об этом Report сообщил начальник отдела технического спорта структуры Замиг Гусейнов.

Он отметил, что наряду с "Бина”, “Гейча”, “Ватан”, “Карван”, еще один клуб намерен выступать в этом дивизионе. Это представитель столицы - команда "Хазар": "Сейчас обращения рассматриваются. Окончательное решение примет 6 сентября совместная комиссия, созданная АФФА и ПФЛ".

Отметим, что команда “Карван” выступала ранее в Премьер-лиге и I дивизионе Азербайджана. Участвовавшие в прошлом сезоне “Шемкир”, “Раван” и “Шарурспор” не будут выступать в очередном чемпионате.