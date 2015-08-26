​Пять испанских клубов впервые в истории сыграют на групповом этапе футбольной ЛЧ

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Пять испанских клубов пробились в групповой этап футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, это стало понятно, когда "Валенсия" в двухматчевом противостоянии стадии плей-офф квалификации прошла "Монако" (3:1, 1:2).

Это первый в истории турнира случай, когда пять представителей одной страны сыграю на групповом этапе.

Помимо "Валенсии", на групповой стадии Лиги чемпионов выступят "Барселона", "Реал" и "Атлетико", пробившиеся напрямую по результатам предыдущего сезона чемпионата Испании, а также "Севилья", одержавшая победу в прошлом розыгрыше Лиги Европы.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в четверг.