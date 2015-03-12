"​ПСЖ" в гостях дал бой "Челси" и прорвался в 1/4 финала Лиги чемпионов

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "ПСЖ" в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с лондонским "Челси".

Как передает Report, основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

В овертайме команды также обменялись голами, благодаря чему французский клуб вышел в четвертьфинал.

На 81-й минуте Гари Кэхилл вывел "Челси" вперёд, на что гости ответили голом Давида Луиса на 86-й минуте. В овертайме Эден Азар вернул преимущество своей команде, реализовав пенальти, однако Тьяго Силва сравнял счёт. По правилу выездного гола участие в турнире продолжит "ПСЖ".

Отметим, что парижане с 31-й минуты играли в меньшинстве после удаления Златана Ибрагимовича.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

"Челси" (Лондон, Англия) – "ПСЖ" (Париж, Франция) – 2:2 (дв)

Голы: Кэхилл, 81 (1:0); Давид Луис, 86 (1:1); Азар, 96 (2:1, пен); Тьяго Силва, 114 (2:2).