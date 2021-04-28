ПСЖ сделал заманчивое предложение Месси

Французский ПСЖ предлагает 33-летнему звёздному капитану испанской "Барселоны" Лионелю Месси контракт, от которого аргентинец "не сможет отказаться"

Французский ПСЖ предлагает 33-летнему звёздному капитану испанской "Барселоны" Лионелю Месси контракт, от которого аргентинец "не сможет отказаться".

Как передает Report, об этом сообщает TNT Sports.

По информации источника, Месси будет предложено первоначальное соглашение на два года с возможностью продления ещё на один сезон на таких финансовых условиях, которые клуб из Франции считает фантастическими.

В текущем сезоне Месси принял участие в 42 встречах за "Барселону" во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что Forbes поставил 33-летнего Месси на третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. В прошлом году аргентинец заработал 104 млн долларов США в виде зарплаты и бонусов.