ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе не смог обыграть "Марсель"

В матче 11-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" встретился с "Марселем".

В матче 11-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" встретился с "Марселем".

Как передает Report, игра проходила на стадионе "Велодром" в Марселе и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены по рекомендации VAR. Во втором тайме, на 57-й минуте, "Пари Сен-Жермен" остался в меньшинстве - красную карточку за грубую игру получил Ашраф Хакими. Примечательно, что в составе ПСЖ весь матч на поле провели Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а Неймар отыграл 83 минуты встречи, но даже это не помогло парижанам добыть три очка. Финальный свисток арбитра зафиксировал "сухую" ничью.

ПСЖ набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Марсель" (18) - на четвертом месте.