"ПСЖ" разгромил "Монако" и в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "ПСЖ" одержал победу над "Монако" в финале Кубка французской лиги. Встреча прошла в Бордо на стадионе "Матмут-Атлантик" и завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Как передает Report, уже в дебюте игры парижане получили право исполнить пенальти, и Эдинсон Кавани с "точки" уверенно переиграл Даниэля Субашича.

На 21-й минуте Килиан Мбаппе из центра поля выполнил передачу на ход Анхелю Ди Марии, который с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол. Субашич сыграл неудачно, и мяч оказался в сетке. В концовке встречи Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади на Кавани, Эдинсон убрал со своего пути Жемерсона и оформил дубль.

"ПСЖ" в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории выиграл Кубок лиги. «Монако», который один раз выигрывал этот трофей, проиграл в финале второй год подряд.

Франция - Кубок лиги. Финал

1:0 – Кавани – 8 (пен), 2:0 – Ди Мария – 21, 3:0 – Кавани – 85