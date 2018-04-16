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    ПСЖ разгромил "Монако" и досрочно стал чемпионом Франции по футболу

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле разгромил «Монако» со счётом 7:1.

    Как передает Report, голевыми дублями в составе победителей отметились полузащитники Джованни Ло Чельсо и Анхель Ди Мария. Ещё по мячу себе в актив записали форвард Эдинсон Кавани и полузащитник Юлиан Дракслер, а нападающий "Монако" Радамель Фалькао поразил ворота своей команды.

    Этот успех позволил парижанам набрать 87 очков и досрочно выиграть французский чемпионат. За пять туров до его окончания подопечные Унаи Эмери опережают ближайшего преследователя в лице «Монако» на 17 баллов и уже не смогут растерять это преимущество.

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