ПСЖ планирует сделать Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом мира

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Пари Сен-Жермен" планирует сделать нападающего "Реала" Криштиану Роналду самым оплачиваемым футболистом мира.

Как сообщает Report со ссылкой на El Confidencial, столичный клуб предлагает форварду головокружительную зарплату — около 60 млн в год евро. Португальский футболист не против смены клуба.

"ПСЖ" в последнее время потратил большие деньги на приобретение новичков, и клубу грозят санкции за нарушение правил финансового фэйр-плей. Тем не менее владельцы парижан одержимы идеей во что бы то ни стало заполучить Роналду. В сделку может быть включён форвард французского клуба Эдинсон Кавани. Парижане также полагают, что спонсоры помогут покрыть огромные затраты по привлечению Криштиану.

Отметим, что Криштиану Роналду в 2009 году за 93,4 млн евро перешёл из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Мадрид". В 2016 году он подписал новый контракт с испанским клубом до 2021 года. Годовой доход португальца составляет 34 млн евро. В настоящее время в мире самым высокооплачиваемым футболистом является Лионель Месси. Ее ежегодная зарплата составляет 43 миллиона евро.