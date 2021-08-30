ПСЖ обыграл "Реймс" в дебютном матче Месси

"Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Реймс" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

"Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Реймс" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report, оба мяча в составе столичной команды забил Килиан Мбаппе (16-я и 64-я минуты).

Лионель Месси вышел на замену на 66-й минуте, сменив Неймара, и провел первый матч в составе ПСЖ. 34-летний аргентинец заключил контракт с клубом 10 августа. Он впервые был включен в заявку команды на игру.

Ранее Месси выступал только за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

ПСЖ одержал четыре победы и занимает первое место в чемпионате Франции. "Реймс" с тремя очками располагается на 17-й строчке.