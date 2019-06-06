ПСЖ намерен пригласить вратаря "Реала" вместо Буффона

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен пригласить голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса на замену Джанлуиджи Буффону, контракт с которым не был продлен.

Как передаёт Report со ссылкой на Marca, костариканец может переехать в Париж уже в летнее трансферное окно, так как потерял место в основном составе "сливочных".

Тридцатидвухлетний Навас провел лишь десять матчей в минувшем чемпионате Испании. СМИ ранее сообщали, что главный тренер "Реала" не заинтересован в его услугах.

Ранее ПСЖ объявил об уходе Буффона, который выступал за парижан с лета прошлого года. При этом 41-летний итальянец не планирует завершать карьеру.