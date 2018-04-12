"ПСЖ" начал переговоры с Погба

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Руководство «ПСЖ» начало переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Как передает Report со ссылкой на Paris United, парижский клуб контактировал с представителями французского хавбека по поводу возможного трансфера предстоящим летом.

Отмечается, что боссы «ПСЖ» недовольны выступлением команды в Лиге чемпионов и намерены усилить состав в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в 21 матче.