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    "ПСЖ" начал переговоры с Погба

    Парижский клуб контактировал с представителями французского хавбека по поводу возможного трансфера предстоящим летом

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Руководство «ПСЖ» начало переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

    Как передает Report со ссылкой на Paris United, парижский клуб контактировал с представителями французского хавбека по поводу возможного трансфера предстоящим летом.

    Отмечается, что боссы «ПСЖ» недовольны выступлением команды в Лиге чемпионов и намерены усилить состав в ближайшее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в 21 матче.

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