ПСЖ начал чемпионат с разгромной победы над "Клермоном"

В первом туре французской Лиги 1 парижский ПСЖ встречался на выезде с "Клермоном".

В первом туре французской Лиги 1 парижский ПСЖ встречался на выезде с "Клермоном".

Как передает Report, матч завершился уверенной победой гостей со счетом 5:0.

В начале встречи ПСЖ почти сразу вышел вперед - на девятой минуте отличился бразильский нападающий Неймар. На 26-й минуте гости укрепили преимущество точным ударом Ашрафа Хакими, а на 38-й усилиями Маркиньоса довели счет первого тайма до разгромного - 3:0. Во втором тайме, под занавес встречи, дублем отметился Лионель Месси: аргентинец забил на 80-й и 86-й минутах игры, установив итоговый счет - 5:0.

Следующий матч ПСЖ проведет дома с "Монпелье", которая пройдет 13 августа.