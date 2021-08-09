ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси

«Пари Сен-Жермен» арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа.

"Пари Сен-Жермен" арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа.

Как передает Report со ссылкой на Football Transfers , главная достопримечательность Парижа уже использовалась для презентации Неймара в 2017 году, когда форвард перебрался во французский клуб из "Барселоны". Вероятно, 10 августа ПСЖ на Эйфелевой башне представит аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.