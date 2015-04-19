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    ​ПСВ в 22-й раз стал чемпионом Голландии

    Команда одержал крупную победу над «Херенвеном» в 31-м туре чемпионата

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "ПСВ Эйндховен" одержал крупную победу над "Херенвеном" в 31-м туре чемпионата Нидерландов и стал досрочным победителем первенства.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 4:1.

    После этой победы отрыв ПСВ от "Аякса" достиг 13 очков, которые невозможно отыграть за четыре игры. Таким образом, ПСВ стал чемпионов Нидерландов, впервые с сезона-2007/08.

    Чемпионат Нидерландов. 31-й тур

    "ПСВ Эйндховен" — "Херенвен" — 4:1

    Голы: де Йонг, 3, 41; Депай, 23; Нарсинг, 88 — ван ден Берг, 27.

    Предупреждения: Марцо, 14; Слагвеер, 56; де Рон, 85 (все — "Херенвен").

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