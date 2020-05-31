Протест французского футболиста против расизма в США - ВИДЕО

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

Как сообщает Report, 22-летний француз, забив свой первый гол в матче XXIX тура Бундеслиги с "Унионом" (4:1, второй тайм), сел на одно колено.

Напомним, 25 мая в США афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Флойда повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя слова задержанного о том, что тот не может дышать.

После инцидента в Миннеаполисе и ряде других городов США прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. На историю с убийством Флойда отреагировали, в частности, футболисты Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Уэстон Маккенни ("Шальке").