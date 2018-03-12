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    Прошли очередные матчи 30-го тура Премьер Лиги - ВИДЕО

    Тур завершится завтра встречей «Сток Сити» - «Манчестер Сити»

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Лондонский «Арсенал» разгромил «Уотфорд» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

    Как передает Report, встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

    После 30 туров «Арсенал» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английского первенства. «Уотфорд» (36) располагается на 10-й строчке.

    Тур завершится завтра встречей «Сток Сити» - «Манчестер Сити», которая начнется в 00:00 по бакинскому времени.

    Чемпионат Англии. 30-ый тур.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» - 2:1

    Голы: Рашфорд, 14, 24 — Байи, 66 (в свои ворота)

    «Вест Бромвич» – «Лестер» - 1:4

    Голы: Рондон, 8 – Варди. 21, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90

    «Ньюкасл» – «Саутгемптон» - 3:0

    Голы: Кенеди, 2, 29, Ритчи, 57

    «Хаддерсфилд» – «Суонси» - 0:0

    «Эвертон» – «Брайтон» - 2:0

    Голы: Бонг, 60 (аг), Тосун, 76

    «Вест Хэм» – «Бернли» - 0:3

    Голы: Барнс, 66, Вуд, 70, 81

    «Челси» - «Кристал Пэлас» - 2:1

    Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (в свои ворота) — ван Аанхолт, 90

    « Борнмут» – «Тоттенхэм» - 1:4

    Голы: Алли, 35, Сон Хын Мин, 62, 87, Орье, 90 – Станислас, 7

    «Арсенал» - «Уотфорд» - 3:0

    Голы: Мустафи, 8, Обамеянг, 59, Мхитарян, 77

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