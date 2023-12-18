Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Как сообщает Report, 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:
"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия);
"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания);
"ПСЖ" (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания);
"Интер" (Италия) — "Атлетико" (Испания);
ПСВ (Нидерланды) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия);
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия);
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Реал" (Испания).
Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.