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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Футбол
18 декабря 2023 г. 15:49
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Как сообщает Report, 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия);

"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания);

"ПСЖ" (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания);

"Интер" (Италия) — "Атлетико" (Испания);

ПСВ (Нидерланды) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия);

"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия);

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия);

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Реал" (Испания).

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: 1/8 finalın püşkü atılıb

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