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    ​Продажа билетов на Суперкубок УЕФА в кассах начнется с будущей недели

    Сегодня станет известно, конкретно с какого числа начнется реализация

    Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Продажа в кассах билетов на матч Суперкубка УЕФА начнется с будущей недели.

    Как передает Report, об этом сообщают в пресс-службе Федерации футбола Грузии.

    По информации пресс-службы, сегодня станет известно, конкретно с какого числа начнется реализация.

    «Ведутся консультации с УЕФА, сегодня станут известны и другие детали, в том числе, в каких кассах будут продаваться билеты, и в какой форме будут реализованы 6.000 билетов, предназначенные для зарубежных болельщиков», - заявил глава пресс-службы Отар Гиоргадзе.

    По его словам, цена билетов останется неизменной - в зависимости от мест - 18, 35, 75 лари.

    В матче за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа на стадионе "Динамо арена" в Тбилиси, встретятся "Барселона" и "Севилья". Тбилиси впервые примет футбольную встречу подобного масштаба.

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