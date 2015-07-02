​Продажа билетов на Суперкубок УЕФА в кассах начнется с будущей недели

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Продажа в кассах билетов на матч Суперкубка УЕФА начнется с будущей недели.

Как передает Report, об этом сообщают в пресс-службе Федерации футбола Грузии.

По информации пресс-службы, сегодня станет известно, конкретно с какого числа начнется реализация.

«Ведутся консультации с УЕФА, сегодня станут известны и другие детали, в том числе, в каких кассах будут продаваться билеты, и в какой форме будут реализованы 6.000 билетов, предназначенные для зарубежных болельщиков», - заявил глава пресс-службы Отар Гиоргадзе.

По его словам, цена билетов останется неизменной - в зависимости от мест - 18, 35, 75 лари.

В матче за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа на стадионе "Динамо арена" в Тбилиси, встретятся "Барселона" и "Севилья". Тбилиси впервые примет футбольную встречу подобного масштаба.