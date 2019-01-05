Назван лучший игрок сборной Германии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан болельщиками лучшим игроком сборной Германии 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза. По итогам опроса, Ройс набрал 33,9% голосов.

Второе место занял игрок "Баварии" Йозуа Киммих (31%), третье — Лерой Сане из "Манчестер Сити" (10,3%).

Отметим, что Ройс в 2018 году сыграл за сборную Германии восемь матчей и забил один гол.