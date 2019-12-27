Приступили к реконструкции Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

Как сообщает Report, информацию распространил клуб "Сумгайыт".

Отметим, что 21 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

В целях реконструкции Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Сумгайыт первоначально выделено 5 млн манатов.