Принято решение оставить Беюкага Гаджиева в Центральной клинической больнице еще на 2 дня - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Член тренерского совета АФФА Беюкага Гаджиев останется в больнице еще на 2 дня. Об этом Report, сообщил председатель тренерского совета Вагиф Садыгов.

По его словам, из-за наличия эндокринологических проблем у бывшего главного тренера футбольных клубов "Бакы" и "Нефтчи" было признано целесообразным оставить его под контролем врачей.

*** 09:58

Член тренерского совета АФФА, бывший главный тренер клубов "Бакы" и "Нефтчи" Беюкага Гаджиев, сегодня будет выписан из Центральной клинической больницы.

Об этом Report, сообщил завотделом кардиологии Центральной Клинической больницы Фирдовси Ибрагимов.

По его словам состояние Б.Гаджиева уже стабильное: "Пациент поступил в больницу с очень тяжелым диагнозом. Несмотря на это, мы установили на его сердце два стенда, тем самым удалось стабилизировать его состояние. Он уже подвижен, хоть и с трудом, но разговаривает. По причине того, что до этого он имел и другое заболевание, его лечение продолжится. С этой целью мы выпишем пациента домой, и он продолжит лечение под присмотром своих врачей".

Отметим, что Беюкага Гаджиев поступил в Центральную клиническую больницу в состоянии кардиогенного шока с обширным инфарктом. На его сердце было установлено два стенда. У Б.Гаджиева имеется опухоль мозга, поэтому он должен находиться под наблюдением врачей.