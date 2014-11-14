При АФФА будет создан новый комитет

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ При АФФА будет создан постоянный Комитет тренеров. Как сообщает Report, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев дал соответствующие указания генеральному секретариату.

Генеральному секретариату поручено подготовить Положение, определить принципы работы, составить список кандидатов в члены комитета, приступить к оперативной деятельности с участием кандидатов.

Отметим, что утверждение Комитета тренеров будет внесено в повестку дня на очередном заседании Исполнительного комитета.