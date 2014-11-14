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    При АФФА будет создан новый комитет

    В связи с этим генеральному секретариату даны соответствующие указания

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ При АФФА будет создан постоянный Комитет тренеров. Как сообщает Report, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев дал соответствующие указания генеральному секретариату.

    Генеральному секретариату поручено подготовить Положение, определить принципы работы, составить список кандидатов в члены комитета, приступить к оперативной деятельности с участием кандидатов.

    Отметим, что утверждение Комитета тренеров будет внесено в повестку дня на очередном заседании Исполнительного комитета.

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