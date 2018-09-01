Президент “Ворсклы”: “Мы получили довольно непростой “Карабах”

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент украинского футбольного клуба “Ворскла” Роман Черняк прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Очень хорошая группа. Это то, о чем мы говорили, чего хотели – показать в Полтаве хороший, сильный футбол, хорошие команды европейского уровня. Можно сказать, что судьба улыбнулась нам – мы получили англичан, мы получили португальцев, получили довольно непростой Карабах. Будем играть”, - сказал Р.Черняк.