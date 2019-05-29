Президент УЕФА: В футболе не должно быть расстояний - ИНТЕРВЬЮ

"Баку полностью готов к финалу. Все организовано на лучшем уровне".

Как сообщает Report, об этом на организованной в Баку пресс-конференции заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Затем словенский функционер ответил на вопросы журналистов:

- Вчера в Баку задержан болельщик в форме Генриха Мхитаряна...

- Я узнал об этом только после конференции. Попозже будет предоставлена информация.

- Расстояние между Лондоном и Баку довольно большое. Не кажется ли Вам, что для болельщиков это является проблемой?

- Если учитывать расстояние, то от Баку до Дублина также далеко. Нужно расширять футбольную карту. Я против таких вещей. В футболе не должно быть расстояний.

- Армянские СМИ пишут, что Мхитаряну удалось организовать дипломатическую атаку на Азербайджан и что он уже передал эстафету армянским дипломатам. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Мне бы не хотелось комментировать данный вопрос. Меня не интересует то, что пишут армянские СМИ. Азербайджанское государство дало все гарантии. Отказ от приезда сюда был решением самого Мхитаряна. Каких-либо проблем не предвиделось.