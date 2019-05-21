Президент УЕФА: Для нас большая честь посетить Азербайджан

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"Для нас большая честь посетить Азербайджан и его прекрасную столицу, чтобы присутствовать на спортивном событии, которое будоражит умы футбольных фанатов всего мира".

Как сообщает Report, об этом говорится в приветственном послании президента УЕФА Александера Чеферина в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку.

Словенский функционер заявил, что величественный Бакинский олимпийский стадион, на котором в следующем году пройдет Евро-2020, также готов стать местом проведения одного из самых захватывающих событий в истории европейского клубного футбола: "Мы с нетерпением ждем финала еще одного грандиозного сезона Лиги Европы. Жители столицы будут рады встретить всех гостей, а болельщики двух команд наверняка помогут создать очень восторженную и незабываемую атмосферу".

Глава УЕФА поблагодарил Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за проведение финальной игры: "Я хотел бы поблагодарить АФФА и особенно президента ассоциации Ровнага Абдуллаева за проведение этого финального матча. Желаю успехов в игре обеим командам, надеюсь, что встреча пройдет в духе честной игры и взаимного уважения".

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся лондонские "Арсенал" и "Челси". Матч начнется в 23:00.