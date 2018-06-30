Президент Trabzonspor: Мы можем распрощаться с Рамилем Шейдаевым

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб Trabzonspor может распрощаться с игроком сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Report, об этом заявил президент клуба Ахмет Агаоглу.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о переходе Матуша Беро и Шейдаева в другую команду.

По мнению Агаоглу, если трансфер осуществится, клуб сэкономит для своего бюджета 8 - 8,5 млн манатов:

"В случае выплаты суммы, которая покроет траты, клуб может распрощаться с обоими игроками: Однако повторюсь, в случае покрытия трат".

Ранее Trabzonspor сэкономил в год 35 млн лир, распрощавшись с Угуром Демироком, Яном Дурица, Даме Н Дое, Томашем Хубочаном и Окаем Йокушлу.

Отметим, что Рамиль Шейдаев должен перейти в австрийский "Маттерсбург".