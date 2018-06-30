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    Президент Trabzonspor: Мы можем распрощаться с Рамилем Шейдаевым

    Если они перейдут в другой клуб, мы сэкономим 8 - 8,5 млн евро

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб Trabzonspor может распрощаться с игроком сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент клуба Ахмет Агаоглу.

    Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о переходе Матуша Беро и Шейдаева в другую команду.

    По мнению Агаоглу, если трансфер осуществится, клуб сэкономит для своего бюджета 8 - 8,5 млн манатов:

    "В случае выплаты суммы, которая покроет траты, клуб может распрощаться с обоими игроками: Однако повторюсь, в случае покрытия трат".

    Ранее Trabzonspor сэкономил в год 35 млн лир, распрощавшись с Угуром Демироком, Яном Дурица, Даме Н Дое, Томашем Хубочаном и Окаем Йокушлу.

    Отметим, что Рамиль Шейдаев должен перейти в австрийский "Маттерсбург".

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