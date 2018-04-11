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    Президент "Ромы" нырнул в фонтан после победы над "Барселоной" - ВИДЕО

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент итальянской "Ромы" Джеймс Паллотта нырнул в фонтан после победы над "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

    Как сообщает Report, президент клуба присоединился к болельщикам "Ромы", праздновавшим выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

    Отметим, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Рому" на домашнем поле со счётом 4:1, однако в ответной встрече итальянцы оказались сильнее своих соперников и сумели добиться победы со счётом 3:0. Жеребьёвка 1/2 финала пройдет 13 апреля.

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